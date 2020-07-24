AA

Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Kırıkhan'da ikamet eden Suriyeli gencin yayımladığı videoyla trafik polisinin babası ve kendisine haksız yere ceza keserek hakaret ettiğini ve dövdüğünü öne sürdüğü hatırlatıldı.

İki gün önce Suriye uyruklu Hasan (41) ve oğlu Heysem Cedan'ın (15) motosikletle kasksız şekilde seyir halindeyken emniyet uygulama noktasında durduruldukları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrollerde Hasan Cedan'ın ehliyetinin olmadığından, ayrıca aracın vergi ve sigorta işlemleri yapılmadığından kendilerine 2 bin 600 lira ceza kesilerek motorun bağlanacağı ve yediemine teslim edileceği bildirilmiştir. Uygulanan cezaya öfkelenen baba Hasan Cedan telefonunu yere fırlatmış, oğlu Heysem Cedan ise görevi başındaki polislere hakaret ederek karşı koymaya çalışmıştır.

Olayla ilgili sosyal medyada 'Heysem Abo Hasan' kullanıcı ismiyle olayları çarpıtarak, kamuoyuna yanlış aksettirerek, 'Suriyeli oldukları için kendilerine kötü muamele uygulandığı' iddiasını içeren video yayımlayarak algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Şahıslarla ilgili incelenen kamera kayıtları, kendi ifadeleri ve doktor raporlarından sosyal medyada yayılan videodaki iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkmıştır."

Baba ve oğlunun, bindikleri motosikletin plakasız olduğunu ve ehliyetlerinin bulunmadığını, cezanın da bunun üzerine yazıldığını beyan ettikleri kaydedilen açıklamada, aynı gün aynı yoldaki kontrollerde 70 araca daha ceza kesildiği bildirildi.