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        Haberler Gündem HATAY FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Hatay fay hattı üzerindeki ilçeler: Hatay diri fay hattı sorgulama ekranı

        Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte Hatay deprem haritası

        AFAD, Hatay'da saat 21.24'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan riskli deprem bölgelerinden biri olan Hatay'ın risk durumu deprem sonrasında sorgulanıyor. İşte Hatay fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:53
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        • 1

          Hatay fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor. Hatay'daki 4.1 büyüklüğünde bir deprem sonrasında Hatay'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Doğu Anadolu Fay Hattında bulunan Hatay'da yer alan aktif fay hatları hakkında merak edilenler...

        • 2

          HATAY'DA NÜFUS VE YERLEŞİM

          Hatay ili 5525 km2 lik, Antakya ilçesi ise 703 km2 lik bir alan kaplamaktadır. Hatay ilinin toplam nüfusu 2020 sayımına göre 1.659.320 olup Antakya’nın nüfusu 389.377, Defne’nin nüfusu ise 160.066 kişidir. Ancak son yıllarda Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle aldığı düzensiz göçler sebebiyle nüfusu, adrese dayalı kayıtlı nüfusun çok üzerinde olduğu düşünülmektedir. Antakya ilçesinde toplam 95, Defne ilçesinde ise 37 mahalle bulunmaktadır.

        • 3

          FAY HATTINDAKİ İLLERİMİZ: HATAY

          Hatay'ın kent merkezi olan Antakya zemini alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Antakya’nın kaya üzerinde yer alan illerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir. Örneğin 2020 yılında yaşanan İzmir ve Sivrice depremleri deprem merkezinden çok uzaklarda büyük hasarlar yaratmış, bunun ana nedeni olarak da düşük yapı kalitesi yanı sıra zemin büyütmesi gösterilmiştir.

        • 4

          Öte yandan yapılan araştırmalar büyük bir depremde Antakya’nın önemli bir kısmında sıvılaşma olaylarının da yaşanabileceğini göstermektedir. Belli büyüklüğe ulaşan depremlerde belli koşullara sahip zeminlerde meydana gelebilen sıvılaşma, zeminin üstündeki yapıları taşıyamamasına neden olmakta, yapılar yer sarsıntısının bir sonucu olan bu olay nedeniyle de hasar almaktadır.

        • 5

          HATAY'DA JEOLOJİ ve TOPOĞRAFYA

          Antakya, kuzeyindeki Habib-i Neccar Dağı eteğinde kurulmuştur. Şehrin içerisinden Asi Nehri geçer. Antakya’nın üzerine kurulduğu ova büyük ölçüde bu nehrin alüvyonu üzerinde yer almaktadır. Jeolojik olarak farklı yaşlardaki kayalardan oluşan kuzeydeki dağlık alanlar ile ova arasındaki sınırlar faylarla temsil edilir.

        • 6

          HATAY İÇERİSİNDEN GEÇEN DİRİ FAYLAR

          Hatay içerisinden geçen ve kenti yaklaşık olarak kuzeydoğudan güneybatıya boydan boya kesen faylar vardır. Bunun yanı sıra il içerisinde yukarıda da belirtildiği gibi önemli diri faylar bulunmaktadır. Bu fayların hangisinin geçmişte tarihi kayıtlara girdiği, hangi depremleri ürettikleri ve hangi sıklıkla deprem ürettiği konusunda henüz güvenilir detayda bir veri bulunmamaktadır. İlin depremselliğini anlamak için kritik öneme sahip olan bu bilinmezlikler daha detay çalışmalarla aydınlatılmaya muhtaç ise de gösterdiği sonuç Antakya için deprem ve yüzey faylanması tehlikesi olasılığının yüksek olduğudur.

        • 7

          ANTAKYA'DAKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?

          TDFH diri fayların Antakya içerisinden kuzeydoğu-güneybatı yönünde geçtiğini gösterir. Habib-i Neccar Dağı’nın eteklerinde yer alan bu fayın yeri topoğrafyada yarattığı ani sarplık ve dağı oluşturan kireçtaşlarındaki fay aynaları yüzünden oldukça iyi bilinmektedir. Saint Pierre Kilisesi de bu fayın tam üzerindeki bir mağarada yer almaktadır.

        • 8

          Fay, çoğu yerde Antakya ovasını dolduran Asi Nehri alüvyonları ile dağı oluşturan kayalar arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Amik ovası kuzey, güney ve batıdan gelen üç ana fay sisteminin birleştiği bir noktada yer aldığından Hatay tüm tarihi boyunca önemli depremlerden etkilenmiştir, gelecekte de etkilenmesi kaçınılmazdır.

          Haberdeki bilgiler TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası: Hatay'ın Depremselliği makalesinden edinilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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