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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) Sapanca yolu Maşukiye Mahallesi mevkiindeki köprünün altında yapılan yatay sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi. Taşeron firma çalışanı işçilerden Doğan Parlar'ın (56) toprak altında kalması üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında köprüde titreşimi önlemek için yol çift yönlü trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışması sonucu işçi göçük altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Parlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren işçinin cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da bir süre kurtarma çalışmalarını takip etti. Kurtarma çalışmaları nedeniyle araç geçişine kapatılan köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

'TIRNAKLARIMLA KAZIDIM, ÇIKARAMADIM'

DHA'nın haberine göre, Hatay'dan çalışmak için Kocaeli'ne geldiği öğrenilen Doğan Parlar'ın ölümü nedeniyle iş arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Şantiye şefi olduğu öğrenilen kişi, "Allah'ım ben şimdi ne yapayım? Tırnaklarımla kazıdım, çıkaramadım. Rüya olsun Allah'ım. Ne yapacağım şimdi?" diyerek, ağladı. Fenalaşan şantiye şefi, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.