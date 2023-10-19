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        Haberler Ekonomi Emlak Hatay'daki çalışmalarda son durum - Emlak Haberleri

        Hatay'daki çalışmalarda son durum

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay'a 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:35
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        Hatay'daki çalışmalarda son durum
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede afet konutu ve köy evlerinin yapımına vakit kaybetmeden başladı. Bakanlık; depremde en fazla hasarı alan Hatay’da da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımına aralıksız devam ediyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay’da yapılacak afet konutu, köy evi, depo-ahır ve iş yerlerinin sayısına ilişkin bilgi verdi. Bakan Özhaseki Hatay’da; 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm yaptıklarını belirtti.

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        “45 BİN 186 AFET KONUTU VE KÖY EVİMİZİN ÇOĞUNDA KABA İNŞAATLARI TAMAMLADIK”

        Depremlerin ardından yapımına başladıkları 45 bin 186 afet konutu ve köy evinin çoğunda kaba inşaatları tamamladıklarını belirten Bakan Özhaseki; Hatay’ı deprem öncesindeki hâlinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını vurguladı.

        “KASIM AYINDA TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki; Hatay’da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan konutları Kasım ayında teslim etmeye başlayacaklarını dile getirdi.

        “VATANDAŞLARIMIZLA EL ELE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

        Paylaşımında “Yerinde Dönüşüm” projesine Hatay’da başvuranların sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm’ projemiz kapsamında Hatay'da başvurusu yapılan 93 bin 570 konut ve iş yeri için de vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

        Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Hatay’da depremzede vatandaşlar için yapılan sağlam ve güvenli evleri gösteren bir video da paylaştı.

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