Hatay'da yürekleri ağza getiren yıkım
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı bir binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı sırasında yoldan geçen araçların olması tedirgin etti.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
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Binanın yıkımı sırasında yoldan geçen araçlar yürekleri ağza getirdi.
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Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.