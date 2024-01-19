Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da tahliye kanalında cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Hatay'da tahliye kanalında cansız erkek bedeni bulundu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tahliye kanalında cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahliye kanalında cansız beden bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçeye bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri tahliye kanalında cansız beden olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhsar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri tahliye kanalına girerek cansız bedeni çıkardı.

        ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

        Bir erkeğe ait olan cansız beden, kimliğinin tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Habertürk Anasayfa