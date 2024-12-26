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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirildi

        Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:21
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        Hatay'da sahte içki ele geçirildi
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        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde sahte içki bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1284 litre sahte içki, 11 alkol aroması, 11 alkol ölçüm kiti, 4 bin 355 sigara sarma kağıdı, 130 paket gümrük kaçağı sigara, 38 elektronik sigara, 435 cinsel içerikli ürün ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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