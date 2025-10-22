Habertürk
        Hatay'da sağanak nedeniyle yollar suyla doldu, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi

        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 01:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 01:01
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle toprağın yumuşadığı bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Toprak kaymasıyla nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.

        Heyelanın ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak kayması ve su altında kalan yollarda temizlik çalışması başlattı.

        Fotoğraf: DHA

