Hatay'da parasını çaldığı zihinsel engelliyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Hatay'da hırsızlık için evine girip, 7 bin lirasını çaldığı zihinsel engelli kişiyi bıçakla yaralayan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Daha önce hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi
Olay, 27 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla yaşayan zihinsel engelli O.K'nın evine giren T.D, 7 bin lira çaldı.
T.D, kendisini fark edip, müdahale etmek isteyen O.K'yı bıçakla yaralayıp, parayla olay yerinden kaçtı.
DHA'nın haberine göre; şikayet üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi 11 gün sonra aynı mahallede yakaladı.
Daha önce işlediği hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan T.D, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.