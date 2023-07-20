Hatay'da ormanlık alanda 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda ekili 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Giriş: 20.07.2023 - 18:35
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Bölgede yapılan aramada 7 bin 200 kök Hint keneviri bulundu.
Ekimi yapanların bulunması için çalışma başlatan ekipler, ekili Hint kenevirinin tamamını imha etti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.