AA

Koçören Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, makilik alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve bir su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.

AA'nın haberine göre; soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm makilik alan ile bazı zeytin ağaçları zarar gördü.