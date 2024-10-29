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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da iş yeri kundaklandı | Son dakika haberleri

        Hatay'da iş yeri kundaklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yeri motosikletli 2 kişi tarafından kundaklandı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, kundaklama anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:41
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        İş yerini böyle kundakladılar
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        Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde bir butikte 18 Ekim'de çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerinin motosikletli 2 kişi tarafından kundaklandığını tespit etti.

        Ekipler, iş yerini kundaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Görüntülerde, bir kişinin şişede yer alan sıvıyı döküp iş yerine ateşe vermesi ve daha sonra kendisini motosiklette bekleyen kişiyle uzaklaşması yer alıyor.

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        #Hatay
        #kundaklama
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