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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da "Horoz dövüşü" baskını | Son dakika haberleri

        Hatay'da "horoz dövüşü" baskını: 41 TL ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:53
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        Hatay'da "Horoz dövüşü" baskını
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        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki sokakta "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığını tespit etti.

        Adrese giden ekipler, 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza kesti. Ekipler, dövüştürülen 2 horozu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.

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