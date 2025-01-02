Hatay'da "horoz dövüşü" baskını: 41 TL ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı
Giriş: 02.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:53
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki sokakta "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza kesti. Ekipler, dövüştürülen 2 horozu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.
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