Hatay'da gizli hayırsever mahallelinin markete borcunu ödedi

Yıldırımtepe Mahallesi'nde İzzet Bedir'in işlettiği markete giden kişi, vatandaşların borçlarını ödemek istediğini söyledi.

Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 800 kişinin borcunu kapattı.

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Bedir, gazetecilere, 32 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişinin hem kendisini hem de vatandaşları mutlu ettiğini dile getiren Bedir, şöyle konuştu:

"Hayırseverle hesapladığımız borç 1 milyon 613 bin lira tuttu. Bana 'Sen de yardım et, borcu indirelim' dedi. Borcu 1 milyon 350 bin liraya düşürdük. Vatandaşların kimisinin 100 kimisinin de 20 bin lira borcu vardı."