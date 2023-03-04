Enkazdan yaralı olarak çıkarılmışlardı! Hastanede el ele

"BU GECE BERABER UYUYACAĞIZ"

Selime Doğruer, gazetecilere, o gece sarsıntıdan ziyade depremin çıkarttığı gürültüye uyandıklarını söyledi.

Kızını kucağına aldığında binanın çöktüğünü, enkazda sıkıştıkları alanın tek kişilik bir yatak kadar olduğunu belirten Doğruer, şöyle devam etti: "Bizim kaldığımız yer oturduğum alan kadar ancak üzerimizde de tavan vardı, iki çekyatın üstüne tavan düşmüştü. Kızım kucağımda benim altıma düştü, ben de onun üzerine düştüm. 14-15 saat bu şekilde bacağımızda kolonlarla kaldık. Bağırarak yardım istedik ve nefessiz kaldık. Sürekli dua ettim, 'Allah'ım bizi buradan kurtar, nefes ver, bize nefes ol çıkalım buradan hep beraber' diye. Şu anda ameliyatlar oluyoruz, durumumuz iyiye gidiyor, inşallah beraber el ele de çıkacağız. Kızımla bir araya geldik, çok güzel bir duygu. Bu gece beraber uyuyacağız. O benim her şeyim."