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Hatay'da depremin yıktığı binaların altında kalan 2'si çocuk 3 kişi böyle kurtarıldı

Hatay’da depremin yıktığı binaların altında kalan 2’si çocuk 3 kişi böyle kurtarıldı.

Giriş: 08.02.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da depremin yıktığı binaların altında kalan 2'si çocuk 3 kişi böyle kurtarıldı
İHA

Hatay'da depremin yıktığı binaların altında kalan 2'si çocuk 3 kişi böyle kurtarıldı.

10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların devam ettiği Hatay'dan da ümit veren haberler geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında enkazın altındaki 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 2 yaşındaki Hanife Hatmi, 5 yaşındaki Serap Ela ile bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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