Hatay'da deprem hasarlı evde yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Giriş: 25.03.2024 - 09:04 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:04
Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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