Hatay'da aynı sazlıkta 3'üncü yangın

Ocak ayından bu yana iki kez yanan Eriklikuyu ve Uzunbağ mahalleleri arasında bulunun sazlıkta, akşam saatlerinde bir kez daha yangın çıktı.

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Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangın, yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.