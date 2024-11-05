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        Hastaneyi birbirine kattılar!

        Başkentte Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli ile tartışan hasta yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi. Dehşet anlarında hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerine saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:36
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        Hastaneyi birbirine kattılar!
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        Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli ile tartıştıktan sonra araya giren polis ve özel güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Ankara'nın Bala ilçesinde dün inşaattan düşme sonucu yaralanan kişi, tedavi için Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Yaralının yakınları ile sağlık personeli arasında tartışma çıkınca araya hastane polisi ile özel güvenlik görevlileri girdi.

        Hasta yakınlarının hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırmaları sonrası Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti. Olayla ilgili 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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