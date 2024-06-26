Hastaneye kaldırılan Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor
Hafta sonu evinde atlarıyla ilgilenirken geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan Prenses Anne'in hafıza kaybı sorunu yaşadığı belirtildi
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Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in kızı ve Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, pazar günü evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı.
73 yaşındaki Prenses'in Gloucestershire'daki evinde hafif yaralanma ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilirken, Bristol'deki Southmead adlı hastanede gözetim altında tutulduğu açıklanmıştı.
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Kraliyet ailesinin açıklamasında Anne'nin geçirdiği kazanın niteliğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Prenses'in atlarıyla ilgilenirken kaza geçirdiği, attan düşmüş olabileceği iddia edilmişti.
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Telegraph'ta yayınlanan habere göre; Prenses Anne, yaşadığı kaza nedeniyle hafıza kaybı yaşıyor. Prenses'e bir atın kafasının veya bacaklarının çarptığı, bundan dolayı yaşadığı hafıza kaybının geçici olduğu düşünülüyor.
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İyi bir binicilik sporcusu olan Prenses Anne, 1970'lerde Olimpiyatlarda yarışmıştı.
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Prenses, önceki hafta düzenlenen geleneksel askeri geçit töreni Trooping of the Colour'da neredeyse atının kontrolünü kaybetmesiyle gündeme gelmişti.
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Kameralar, Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı Anne'in, at sırtındaki iki muhafızın yanında giderken, atının asi davranmaya başlamasıyla soğukkanlılığını korumaya çalıştığı anları kaydetmişti.
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