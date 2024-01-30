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        Haberler Dünya Avrupa Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!

        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!

        İspanya'nın Valensiya kentinde, sahte evraklarla hastanelerden kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 00:44 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:44
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        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
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        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, İspanya Ulusal Polisi'nin kentte yürüttüğü operasyonda, ceset çalıp satmak suçundan yaşları 41-74 arasında değişen 4 erkek İspanyol vatandaşının yakalandığı duyuruldu.

        Açıklamada, suç örgütünün, hastanelerde veya yaşlı bakım evlerinde vefat eden kimsesizlere ait cesetleri sahte evrak düzenleyerek teslim aldıkları ve kadavra olarak kullanılmak üzere tıp fakültelerine sattıkları belirtildi.

        BELGELERDE SAHTECİLİK YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        İspanyol polisi, soruşturmanın, 2023 yılı başında ölen bir kişinin cesedinin bir cenazeevi tarafından Valensiya'daki hastanenin morgundan düzensiz şekilde kaldırılması ve hastane kayıt defteri ile nüfus müdürlüğüne sunulan belgelerde sahtecilik yapıldığının fark edilmesi üzerine başlattığını ifade etti.

        Açıklamada, söz konusu suç örgütünün kimsesiz olan, yaşlı veya hayati riski bulunan kişileri takibe aldığı, ölümlerinin ardından sahte evraklarla cesetleri alarak 1200 avro karşılığında tıp fakültelerine sattığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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