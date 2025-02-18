Hastanelerde randevu krizinin çözümü için Nisan ayı hedefi

Hastanelerde yaşanan merkezi randevu sorunu, Yenidoğan Çetesi davası ve İstanbul’da bir özel hastanede anjiyo operasyonu sırasında fiyat pazarlığı gibi olaylar medyada sıkça konuşuluyor. Buna karşılık Sağlık Bakanlığı, sağlıkta bir dizi tedbiri hayata geçirerek sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek ve vatandaşların sağlığa erişimini kolaylaştırmak üzere hummalı çalışmalar yürütüyor.

AK Parti iktidarının ilk döneminde Recep Akdağ ile sağlıkta dönüşüm programı başlatılmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise gelinen noktada Sağlıklı Türkiye Yüzyılı adı altında yeni bir programı hayata geçirdiklerini ilan etti; yeni sistemin öne çıkan başlıklarını Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modeli olarak ifade etti.

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Tabi bu noktada vatandaşın akut sorunu olan MHRS randevularına ilişkin yeni çalışmalar başlatıldı; randevu taleplerinde yaşanan yoğunluk bölge, il ve branşlar bazında ele alınarak MHRS sistemi optimize edildi; randevu kapasitesinin maksimum kullanılabilmesi için gerçekleşmeyen randevuları azaltacak şekilde vatandaş bazlı iletişim süreçleri başlatıldı.

Yine mesai kaydırma ve mesai dışı çalışma tedbirleri devreye alınarak vatandaşın sağlık talebi hızla eritildi. Yapılan çalışmalar ile MHRS üzerinden randevu bekleyen hasta sayısı yarı yarıya azaltıldı. Artık vatandaş, MHRS’ye kayıtlı 79 branşın 67’sinde aynı güne randevu alabiliyor.

Özel hastaneler yönetmeliği ise sil baştan yeniden yazıldı ve Ocak ayı sonunda yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile tıbbi endikasyon denetimleri devreye alındı. Hastalardan yüksek ücret talep eden özel hastanelere göz açtırılmaması amaçlandı. Özel hastanelerin denetimleri bu amaçla sıkılaştırıldı, fahiş fiyat uygulayanlara yüksek cezalar kesiliyor.

Vatandaşın sağlık talep yükü, farklı basamakta sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları arasında dağıtılacak şekilde düzenlemelere gidildi. Aile Hekimliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile aile hekimlerine sağlık hizmeti sunumunda daha etkin bir rol verildi. Aile hekimlikleri ile hastaneler arasında dijital entegrasyon kuruldu; aile hekimlerine MHRS randevu sisteminde yüzde 10 kontenjan tanındı; sorumlu oldukları nüfus adına kamu hastanelerinden randevu almaları sağlandı.

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda bilim insanlarının klinik araştırmaları daha ekonomik şekilde yapmasının önü açıldı ve bu sayede Türkiye’nin uluslararası arenada klinik araştırmalar için cazibe merkezine dönüşmesi hedeflendi. REKLAM Teşhis ve tedavinin bir parçası olarak vatandaşa sunulan istirahat raporu hizmeti, ücretsiz tutulurken, isteğe bağlı raporların ücretli hâle getirilmesi ile sağlık hizmeti sunumunda eşit dağılımın sağlanması amaçlandı. Ayrıca yapılan düzenleme ile akupunktur ve fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, mesai dışında olmak kaydıyla, sertifikası olan aile hekimleri tarafından vatandaşa sunulmasına imkân tanındı. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olarak düzenlendi. Aile hekimi tarafından muayene edilip bizzat aile hekimi tarafından hastanelerin ilgili bölümlerine MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaştan, katılım payının yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilmesi düzenlendi. Sağlık Bakanlığı kaynakları, Nisan ayı sonuna kadar bekleyen hasta randevu yoğunluğunun makul seviyelere düşmesini, sevk zincirinin işlevsel hale gelmesiyle vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin çok daha kolaylaşacağını öngörüyor. Buna ilaveten yeni yönetmelikle birlikte vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalabilmeleri noktasında koruyucu hekimlik yönüyle öne çıkan aile hekimliklerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendiriyor. UZMAN HEKİM SORUNU Sağlık hizmet sunumunda uzman hekim ihtiyacı çok konuşulan talepler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl yaklaşık 12 bin uzman hekim ataması yapması bekleniyor. Atanacak uzman hekimlerin, öncelikli olarak randevu yoğunluğu yaşanan illerde ve hastanelerde değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 258, AB’de 414, OECD ülkelerinde ise 377 kişi. 100 bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısı Türkiye’de 380 iken, AB’de 882 ve OECD’de 988 kişi. Bununla birlikte yıllar içerisinde sağlık ailesine katılan hekim ve ebe-hemşire sayısındaki artış oranı, AB ve OECD ortalamasının çok daha üzerinde.

Hastanelere başvuru sayısı Türkiye’de kişi başına yılda 11-12 kez iken, AB ülkelerinde 5-6, OECD ülkelerinde ise 6-7 civarında. Hedef, Türkiye için de vatandaşın sağlık başvuru sayısını yılda 6-7’ye düşürmek. Bunun için koruyucu hekimliği ön plana çıkartılması ve aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılınması hedefleniyor.