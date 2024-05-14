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        Haberler Sağlık Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi

        Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi

        Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Onaylı Randevu" sistemiyle hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) bildirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:49
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        Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi
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        Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

        Yeni uygulamayla randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek.

        Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

        UYGULAMADAN 65 YAŞ ÜSTÜ VE KANSER HASTALARI MUAF TUTULACAK

        Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak.

        Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

        Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite için sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak, öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

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