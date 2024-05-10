Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler getirildi

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümüne yönelik alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu sistemine geçildiğini, pazartesi gününden itibaren ertesi gün randevusu olan hastaların akşam saat 20.00'ye kadar randevuya gidip gitmeyeceklerine onay vermesi gerektiğini duyurdu.

Yeni uygulamadan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kanser hastaları muaf tutulacak. İlk kez randevusuna gitmeyenlerin 15 gün boyunca tüm branşlardan randevu alamamasına yönelik tedbirden ise vazgeçildi ancak onay bildirmeden randevusuna gitmeyenler, 15 gün boyunca gitmedikleri branştan kısıtlı tutulacak. Kamu hastanelerindeki randevu alamama ve yoğunluk problemini çözmek üzere Sağlık Bakanlığı, bir dizi tedbiri hayata geçirmeyi kararlaştırdı. Bu konuda CİMER’e ve AK Parti’ye vatandaşlardan yoğun şikâyet ve başvuru geldi. Yapılan değerlendirmelerde öncelikle randevusuna gitmeyen vatandaşlarla ilgili bazı tedbirlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu yeterli olmazsa diğer tedbirler adım adım uygulanacak.

REKLAM İstatistiklere göre; randevulu ve randevusuz hasta sayısı eşit durumda. Geçen yıl 23 milyon kişi, aldığı randevulardan en az birine gitmemiş. Gidilmeyen randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu nedenle kapasitenin yüzde 30’u kullanılamamış. İLK DERECE SAĞLIK SİSTEMİ Daha önce alınan tedbirler, randevu iptali durumunda getirilen kısıtlamaların randevu alamama sorununu ve yoğunluğu çözmediğini gösteriyor. Bu durumda bazı yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi söz konusu. Randevu sistemindeki değişikliklerle birlikte ilk derece aile hekimliği mekanizması güçlendirilecek. Yetersiz olan aile hekimlerinin sayısı artırılacak, gerekirse aile hekimliklerinde gece polikliniği açılacak. Kamu hastanelerinde mesai dışında poliklinik hizmeti de veriliyor. Hekim sayısının artırılmasına bağlı olarak gece polikliniği hizmetleri de artırılacak.

HEKİM SAYISI YETERSİZ Türkiye’de yurt dışına giden doktor sayısı bir hayli fazla. Türkiye, hem OECD ülkeleri hem de Avrupa ülkeleri arasında kişi başına doktor sayısının en düşük olduğu ülke. Türkiye’de bin kişiye 2.2 doktor düşerken, OECD ortalaması 3.7 kişi. Kişi başına düşen hemşire sayısında da Türkiye sondan ikinci sırada. Almanya’da 80 kişiye bir doktor düşüyor. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 100 bin kişiye düşen hekim sayısı tüm sektörlerde 228. Bu sayının 2028’e kadar 315’e çıkarılması planlanıyor. Türkiye’de 126.648’i Sağlık Bakanlığı’nda olmak üzere toplam 205.675 hekim görev yapıyor. Tıp Fakülteleri’nin verdiği mezun sayısı, emekli olanlar hekimler, yurt dışına gidenler, özel sektöre transfer olanlar da dikkate alındığında Türkiye’nin hekim ihtiyacı ve açığını kapatması için ilave bazı tedbirler alması gerekiyor.

ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ 3 KATI Önemli sayıda hekim yurt dışında çalışmayı tercih ederken, özel hastaneler de kamuda çalışan hekimleri çok yüksek ücretlerle transfer ediyor. Örneğin kamuda ayda 100-150 bin TL kazanan bir hekim, özel hastaneye 300 bin TL maaş ve yüzde 20 oranında hak edişle transfer ediliyor. Aylık kazançlarının yanı sıra; çalışma koşulları da dikkate alındığında çoğu hekim, özel hastaneleri tercih ediyor. Sekiz saatlik mesai sürecinde poliklinik hizmeti veren kamu hastanelerindeki bir doktor, 100-200 arasında hastaya bakıyor. Bu, hasta başına 1-2 dakika demek. Özel hastanedeki bir doktor ise günde ancak 10-15 hastaya bakıyor.