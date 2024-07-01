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        Ankara'da kaydedildi! Hastane otoparkında drift!

        Başkentte inanılmaz bir görüntü kaydedildi. Kentte Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, bazı kişilerin araçlarıyla drift yaptığı görüldü. Ankara Valiliği de drift yapan sürücülere 96 bin 699 lira ceza kesildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:54
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        Hastane otoparkında drift!
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        Ankara Valiliği, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, araçlarıyla drift yapan kişilere 96 bin 699 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, araçlarla drift yapıldığı yönünde sosyal medyadan paylaşılan haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

        YASAL İŞLEM DE BAŞLATILDI

        Açıklamada, emniyet görevlilerince hastane kameralarının incelendiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Drift yapan araç ve görüntülerden tespit edilen diğer iki araca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 96 bin 699 TL idari para cezası uygulanmıştır. Otoparkın kameralarından kural ihlali yapan diğer araçların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, şüpheli kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal işlemlere başlanılmıştır."

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