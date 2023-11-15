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        Haberler Yaşam Hastalığı yüzünden sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor! İşte küçük Hayley'in hayatı

        Hastalığı yüzünden sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor! İşte küçük Hayley'in hayatı

        Hayley Okines, Progeria ismi verilen nadir ve genetik bir hastalık ile doğdu. Küçük kız, 9 yaşında ama vücudu o kadar hızlı yaşlanıyor ki küçük bir kızdan ziyade yaşlı bir kişinin vücudunda yaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:17
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        • 1

          İngiliz Hayley Okines, Progeria ismi verilen bir hastalıkla dünyaya geldi. Bu hastalık basit anlamda; LMNA genindeki bir mutasyon nedeniyle bir çocuğun hızla yaşlanması demek.

        • 2

          Hayley 9 yaşında ancak doğduğundan beri vücudu 8 kat daha hızla yaşlanıyor ve kendisi bu hastalığa sahip dünyadaki 50 kişiden biri.

        • 3

          Hayley'e, hastalığı hakkında sorulduğunda şunları diyor: Hastalığı pek önemsemiyorum. Önceden bazen canım yanıyordu ama şimdi tamamen geçti. Yaşlı hissetmiyorum sadece sıradan bir kız gibi hissediyorum.

        • 4

          Hailey'nin annesi kızına baktığında kutsanmış olduğunu söylüyor, "O mutlu ve insanların ona acımasını istemiyor. Durumu kabul ediyor ve şikayet etmiyor.

          Aile için doğum günleri pek neşeli geçmiyor. Hayley'nin hastalığı onlar için zamanın giderek daraldığını gösteriyor çünkü bu hastalığa sahip kişiler en fazla 15 yaşına kadar hayatta kalabiliyor.

        • 5

          Anne, kızının öleceğini bildiğini ama Hayley'nin cennete, meleklere ve perilere inandığını; dünyaya tekrar melek olarak döneceğini söylediğini belirtiyor.

          Kaynak: 60 Minutes Australia

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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