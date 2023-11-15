Hastalığı yüzünden sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor! İşte küçük Hayley'in hayatı

Hailey'nin annesi kızına baktığında kutsanmış olduğunu söylüyor, "O mutlu ve insanların ona acımasını istemiyor. Durumu kabul ediyor ve şikayet etmiyor.

Aile için doğum günleri pek neşeli geçmiyor. Hayley'nin hastalığı onlar için zamanın giderek daraldığını gösteriyor çünkü bu hastalığa sahip kişiler en fazla 15 yaşına kadar hayatta kalabiliyor.