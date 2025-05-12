Hastaların biyolojik yaşını fotoğraf belirleyecek!

Farklı ülkelerdeki çeşitli üniversitelerden araştırmacılar, yüz ile biyolojik yaş arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma kapsamında "FaceAge" adı verilen yapay zeka aracı üzerinde çalıştı.

Araştırmacılar, kişilerin biyolojik yaşlarının fotoğraflar aracılığıyla tahmin edilebilmesini sağlamak üzere yapay zeka aracını yaşları 60 ve üstündeki 58 bin 851 kişiye ait fotoğraf ve verileri kullanarak eğitti.

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FaceAge'i kullanarak çoğunluğu kanser hastası olan katılımcıların yüz fotoğraflarını analiz eden araştırmacılar, sağlıklı bireylerin görünüşünün gerçek yaşlarına yakınken, kanserli hastaların yüzlerinin ise kronolojik yaşlarına kıyasla yaklaşık 5 yaş daha yaşlı göründüğünü saptadı.

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"BİYOLOJİK YAŞ TAHMİNLERİ FİZİKSEL SAĞLIKLA YAKINDAN İLİŞKİLİ"

Çalışma sonucunda elde edilen bulguların biyolojik yaş tahminlerinin fiziksel sağlıkla yakından ilişkili olduğunu gösterdiğini aktaran araştırmacılar, bu sayede hastaların tedaviye dayanma kapasitesinin belirlenebileceğini kaydetti.

Araştırmacılar, biyolojik yaşa dayalı analizlerin kritik tedavilere yönelik kararlarda faydalı olabileceğini belirtirken, söz konusu sistemin nasıl çalıştığının net şekilde anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

FaceAge'in kişinin biyolojik yaşını nasıl belirlediği kesin olarak bilinmezken, araştırmacılar algoritmanın kişilere ait kas kütlesini ve göz çevresindeki bölgeleri analiz ediyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çalışmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.