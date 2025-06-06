Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, haziran ayıyla birlikte artış gösteren hava sıcaklıkları ve beraberinde baş gösteren hastalıklara karşı vatandaşları uyardı.

Mevsim sıcaklıklarının artmasıyla terleme kaynaklı cilt problemlerinin oluşabileceğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Bunlara bağlı olarak da cildin bazı bölgelerinde mantar enfeksiyonları görmekteyiz. En sık görülen bölgeler koltuk altı, kasıklar, ayak parmak araları, tırnak gibi bölgelerde görülebilmekte. Biraz daha kilolu insanlarda kıvrım, katlantı bölgelerinde, göbek altlarında ya da göğüs altlarında da yine mantar enfeksiyonlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bunlar için önerimiz şu olacak; terleme sonrası kıyafetlerini değiştirmeleri ve sık duş almaları bir önlemdir. Bu bölgelerde kızarıklık, renk değişikliği gibi bir durumla karşılaşmalar durumunda ise en yakın bir sağlık kurumuna başvurmalarını önereceğiz. Bu hastalıklar çünkü ilerleyici hastalıklardır, vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Ayrıca kaşıma yolu ile de taşınması mümkündür. Bu bölgelerin kaşınıp sonra diğer bölgelere temas etmesi, bu mantar enfeksiyonun yayılmasına yol açacaktır" diye konuştu.

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REKLAM "ORTAK EŞYA KULLANIMI MANTAR ENFEKSİYONUNU ARTTIRABİLİR" Vatandaşların, sıcak havalarda ortak eşya kullanmaması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Doğan, "Ayrıca ortak eşya kullanımına bağlı olarak da mantar enfeksiyonları sıklığında bir artış olabilmekte. Havuzlarda terlik paylaşımı, havlu paylaşımı gibi durumlar mantar enfeksiyonunun yayılmasına sebebiyet verir. Islak zeminlere basılması yine tırnak mantarı ve ayak parmak aralarında gelişen mantar enfeksiyonu için de ayrı bir risk faktörüdür. Islak zeminlere terliksiz basılmamasını önereceğiz" ifadelerini kullandı. "BAZI HASTALIKLAR HAYATİ TEHLİKEYE SEBEBİYET VEREBİLİR" Doç. Dr. Doğan, sıcağın tetiklediği tabloda özellikle temiz su tüketilmesinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Gıdalar sıcaklığa bağlı olarak çok hızlı bozulur. Açıkta bekleyen gıdaların tüketilmemesi önemlidir. El hijyenine dikkat edilmesi, yeterli sıvı alınması, eğer bir bağırsak enfeksiyonu durumu gelişmiş ise de yine en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önerilerimiz olacak. Hava sıcaklıkları bazı hastalıkların hayati tehlikeye sebebiyet vermesine de neden olabilir. Kalp hastalıkları, tansiyon problemi olanlar, solunum yetmezliği olan hastalıklar, aşırı sıcaklarda bu hastalıklar alevlenebilir, bu insanların özellikle günün belli saatlerinde dışarı çıkmamaları, güneş altında kalmamaları, uzun yürüyüşler yapmamalarını öneririz" diye konuştu.

"SİNEK VE HAŞERENİN BULUNDUĞU ORTAMA GİTMEMELİLER" Sıcaklıkların artmasıyla sinek ve böceklerin popülasyonunda da artış yaşandığını belirten Doç. Dr. Doğan, "Bunun için tedbirleri birkaç ana başlıkta toplayabiliriz ama ana başlık şu, çok yoğun sineğin ve haşerenin bulunduğu ortama gitmemeleri gerekiyor insanların. Mutlaka bulunmaları gerekiyorsa kalın, koruyucu kıyafetler giyinmeleri, ısırma sonrasında sınırlı bir kaşıma olabilir ama ısrarlı bir kaşıma dürtüsü varsa bu ciltte yaralara sebebiyet verebilir. Bu nedenle bir sağlık kurumuna başvurup yine bu anlamda bir tedavi almalarını öneririz. Yine haşerelere bağlı olarak o bölgede yaşanan bir hastalık var ise de buna özel tedbir alınması, bölgenin ilaçlanması, sinek ve haşere yoğunluğunun da azaltılması bir önem arz eder" ifadelerini kullandı.