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Tekirdağ'da Hüseyin A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdüğü hasta babası ile ilgilenilmediğini, bu durumu görüntüleyen eşinin dışarı çıkarıldığını iddia edip, hemşire Emrah A.'ya yumruk attı.

DHA'nın haberine göre o anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan hasta yakını serbest bırakıldı.

Olay, 20 Aralık'ta Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Hüseyin A., kanser hastası babası Kemal A.'yı eşi ile acil servise götürdü. Kemal A.'nın serviste tedavisi yapılırken, Hüseyin A.'nın eşi hasta ile yeterince ilgilenilmediğini iddia edip, sağlık çalışanlarını cep telefonu ile çekmeye başladı.

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Bu sırada sağlık çalışanları, görüntü çekilmemesini isteyip, kadını dışarıya çıkardı. İddiaya göre, eşinin çıkarılmasına sinirlenen Hüseyin A., tartıştığı hemşire Emrah T.'ye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araya giren polis ve güvenlik Hüseyin A.'yı güçlükle sakinleştirdi. KAYMAKAMLIKTAN İNCELEME Emrah T.'nin şikayeti sonrası Hüseyin A., gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde; babası ile ilgilenilmediğini, görüntü alan eşinin dışarı çıkarıldığını, bunun üzerine dayanamayıp, yumruk attığını belirten Hüseyin A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından inceleme başlattı.