Hasta çocuklar sınıflara dönüştürülen hastane odalarında eğitimlerinden geri kalmıyor

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2019 yılında hayata geçirilen "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında, çocukların hastanede geçirdikleri süre boyunca eğitimlerinden geri kalmamalarını hedefleniyor.

İstanbul genelinde kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere 16 sağlık tesisinde aktif olarak sürdürülen projeyle, öğrenciler hastane ortamında da okul hayatlarını sürdürebiliyor.

Projede görev alan öğretmenler, yalnızca sınıf ortamında değil, yatağından kalkamayan çocukların odalarında da birebir ders vererek eğitim desteğini sürdürüyor. Bu özel sınıflar, çocuklara akademik kazanımların yanı sıra moral ve motivasyon açısından da büyük katkı sağlıyor.

İstanbul'da uygulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 2 bin 500 çocuk, hastane sınıfları sayesinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2019'da hayata geçirilen projenin İstanbul'da başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Bu zamana kadar kent genelindeki hastanelerde toplamda 2 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Güner, "Buradaki ana amacımız, öğrencilerimizin sağlıklarını iyileştirirken aynı zamanda eğitim süreçlerinde akademik olarak geri kalmalarının önüne geçmek. Asıl amacımız, çocukların normal yaşamlarına devam ederken hem tedavilerini almaları hem de mutlu ve refah içinde, eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri" diye konuştu.

Güner, hastane okullarında, öğrencilerin normal okullarda gördüğü müfredatın aynısının uygulandığını kaydederek, "Bu sistemimiz hem hastalarımız hem de öğretmenlerimiz tarafından sevilerek yapılıyor. Bu süreci sadece akademik bir faaliyet olarak düşünmemek lazım. Bu bir gönül işi aslında. Hocalarımızla öğrencilerimiz arasında kurulan empati, tedavi sürecindeki çocuklarımız için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Hastane odalarında öğrencilere sınıf ortamını da sağladıkları aktaran Güner, şunları kaydetti: "Odasından çıkamayacak durumda olan öğrencilerimize, öğretmenlerimiz odalarında eğitim veriyor. Ancak tercihimiz, tedavi süreçlerinde normal okul ortamlarındaki sınıflar gibi eğitimlerine devam etmeleri. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerimiz hastanelerimize gelip, bu sınıflarda derslerini veriyorlar. Hastanede çocuklar, derslerinden eksik kalmaması için aynı müfredatta eğitim alıyorlar."