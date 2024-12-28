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        Haberler Gündem Güncel Hasköy-Mutki kara yolu kapatıldı | Son dakika haberleri

        Hasköy-Mutki kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:48
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        Hasköy-Mutki kara yolu kapatıldı
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        Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun 2. ve 11. kilometreleri arası seyahat güvenliği açısından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, “Hasköy-Mutki kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Hasköy-Mutki kara yolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.

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