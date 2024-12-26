Haşhaşlı revani tarifi ve yapılışı: Haşhaşlı revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Haşhaş, tatlıya hem özgün bir aroma hem de hafif bir çıtırlık katar, bu da revaninin lezzetini farklı bir boyuta taşır. Kekin üzerine dökülen sıcak şerbet, keke yoğun bir şekilde nüfuz eder, böylece tatlı hem nemli hem de çok lezzetli olur. Haşhaşlı revani, özel günlerde, misafirler için veya tatlı olarak tercih edilir ve hem sunumuyla hem de farklı tatlarıyla dikkat çeker. Haşhaşlı revani nasıl yapılır?

REKLAM advertisement1 HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ Haşhaşlı revani, geleneksel Türk tatlısı olan revaniye haşhaş tohumu eklenerek farklı bir lezzet katılmıştır. Bu tatlı, hem yumuşacık dokusu hem de haşhaşın hafif çiğnemi tatlarıyla meşhurdur. Haşhaşlı revani malzemeleri REKLAM Şerbet: 3 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu Kek: 4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt (sütsüz de olabilir)

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı irmik

1 su bardağı dövülmüş haşhaş

1,5 su bardağı un

Bir tutam tuz Üzeri: Bir miktar dövülmüş haşhaş (isteğe bağlı) Haşhaşlı revani yapılışı Şerbeti tatlınız pişerken hazırlamak önemlidir, çünkü sıcak şerbet soğuyan keke döküldüğünde şerbetin daha iyi çekilmesini sağlar.

Bir tencereye 3 su bardağı suyu ve 2 su bardağı toz şekeri ekleyin.

Karışımı orta ateşte kaynamaya bırakın.

Şeker eridikten sonra kaynamaya başladığında, limon suyunu ekleyin.

5-10 dakika kadar kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Geniş bir karıştırma kabına 4 yumurtayı kırın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyin.

Mikserle, şeker eriyene ve karışım beyazlaşana kadar yaklaşık 5-7 dakika çırpın. Yumurta ve şeker karışımının pürüzsüz olması gerekir.

Yumurta ve şeker karışımına 1 su bardağı yoğurdu, 1 su bardağı sıvı yağı ve isteğe bağlı olarak vanilini ekleyin. Karıştırmaya devam edin.

1 su bardağı irmiği ekleyin ve karıştırın.

1 su bardağı dövülmüş haşhaşı da ilave edin ve iyice karıştırın. Haşhaş, tatlınıza hem lezzet hem de dokusal bir zenginlik katacaktır.

Ardından 1,5 su bardağı unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin. Unu eleyerek eklemek, kekin daha hafif olmasını sağlar.

Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra, hamur kıvamına gelecektir. Hamurun kıvamı, normal revani kek hamuruna çok benzer ama haşhaş sayesinde biraz daha yoğun olacaktır.

Fırını önceden 180°C'ye ısıtın.

Kek kalıbınızı yağlayın ve un serpin ya da yağlı kağıt serin.

Hamuru kalıba dökün ve üzerini düzleştirin. Kekin üzerine bir miktar daha dövülmüş haşhaş serpebilirsiniz, bu hem görsellik hem de ek lezzet sağlar.

Kekinizi yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Pişip pişmediğini, bir kürdan batırarak kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkarsa kekiniz hazır demektir.

Kek piştikten sonra, sıcak kekin üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbetin kekin her yerine eşit şekilde dağılması için biraz bekleyin ve ardından bir süre şerbetin çekilmesini bekleyin.

Şerbeti çektikten sonra, haşhaşlı revaniniz servise hazır hale gelir. Üzerine dilediğiniz gibi fındık, ceviz veya hindistan cevizi serpebilirsiniz. Farklı dokular ve tatlar eklemek için süslemelerde de yaratıcı olabilirsiniz. Haşhaşlı revani, kendine has lezzetiyle oldukça zengin bir tatlıdır, bu nedenle yanında sade veya hafif asidik bir içecek tercih etmek tatlıyı daha da dengeler. Özellikle bir fincan Türk kahvesi, revaninin şerbetli yapısını mükemmel şekilde tamamlar ve tatlar arasında hoş bir denge yaratır. Ayrıca, ferahlatıcı etkisiyle nane veya limonlu soğuk içecekler de haşhaşlı revaninin yanına iyi gider.

REKLAM Bir diğer seçenek ise hafif yoğurtlu bir tatlı çeşidi olabilir; kaymaklı yoğurt veya yoğurtlu dondurma, revaninin tatlılığına karşı hoş bir kontrast oluşturur. Haşhaşlı revaninin yanında sunulabilecek bir başka seçenek de taze meyvelerdir. Örneğin, nar taneleri, çilek veya portakal dilimleri, tatlıyı daha da zenginleştirir ve hem görsel hem de tat açısından hoş bir uyum sağlar. Bu tür yan lezzetler, tatlının zenginliğini ve dokusunu dengeler, aynı zamanda yenilikçi ve şık bir sunum yaratır.

HAŞHAŞLI REVANİ YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Kekin yumuşak ve düzgün kabarması için yumurta ve şeker karışımını mikserle iyi çırpmalısınız. Bu aşama, kekin hava alıp kabarmasını sağlar, bu nedenle çırpma süresi 5-7 dakika kadar uzun olmalıdır. Haşhaş tohumlarını kek hamuruna eklerken, bunların düzgün bir şekilde dağılmasını sağlamak için karışıma iyice yedirin. Haşhaş miktarını damak zevkinize göre ayarlamak önemlidir, çünkü fazla haşhaş kekin dokusunu yoğunlaştırabilir ve fazla baharatlı bir tat verebilir. Şerbetin soğuk, kekin ise sıcak olması gerekir, bu şekilde kek şerbeti daha iyi emer.

Kekin pişme süresi de dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır; 30-40 dakikalık pişirme süresi yeterlidir, ancak fırınlar farklı olduğu için pişirme süresi biraz değişebilir. Kekin pişip pişmediğini, içine batırdığınız kürdanla test edebilirsiniz. Şerbetin keke tamamen nüfuz etmesi için, şerbet döküldükten sonra keki bir süre dinlendirin, böylece şerbetin daha iyi emilmesini sağlarsınız. Revaninizi bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletmek, şerbetin keke daha iyi nüfuz etmesini ve tatların birbirine geçmesini sağlar. Bu adımlara dikkat ederek, hem yumuşak hem de lezzetli bir haşhaşlı revani elde edebilirsiniz.