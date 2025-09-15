Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Hasankeyf'te doğalgaz çalışmalarına başlandı | Son dakika haberleri

        Hasankeyf'te doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:29 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:29
        Hasankeyf'te doğalgaz çalışmalarına başlandı
        Batman'ın Hasankeyf Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İmrak, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi. İmrak, şunları kaydetti:

        "Hasankeyf için her gün daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi ve halkımızın konforu için yürütülen çalışmalara destekleyeceğiz."

        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #Hasankeyf
