Hasankeyf'te doğalgaz çalışmalarına başlandı

Batman'ın Hasankeyf Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmrak, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi. İmrak, şunları kaydetti:

"Hasankeyf için her gün daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi ve halkımızın konforu için yürütülen çalışmalara destekleyeceğiz."