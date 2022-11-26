"Kendimize 'oyuncu' dememiz çok ayıp olur"

Hasan Kaçan, "Şimdi haydi canım, ne yani? O kadar sallama' diyecekler. Kağıt yoktu ki karikatür çizeyim... Nasıl kağıt olmaz? Şimdi bizim çocuklarımız bir şey çiziyorlar. Buruşturup atıyorlar, sonra yeni bir sayfa, yeni defterler... Bizim mektep defterimiz vardı, onun da bir sağına soluna bir şey çizemezdin. Okul defterinden başka herhangi bir kağıt yoktu, resim defteri vardı. Öğretmen bir şeyler verirse resim defterine bir şeyler çizerdin. Bizim ve benim kuşağın bir kağıt ve kağıtların üzerinde bir şeyler çizebilme imkanımız yoktu. Babamın erkek berberi dükkanı vardı, dükkanlarda kombi yoktu. Ocağın üstünde çaydanlık, çaydanlıktan fokur fokur su kaynar, camlar buhar tutar, ben de bir sürü çocuk gibi cama bir şeyler çizmeye çalışırdım" dedi.

Türkiye'de mizah dergilerinin en zirve yaptığı döneme yetiştiğini söyleyen Hasan Kaçan, mizah dergilerinin o dönemde gazetelerden daha çok sattığını belirtti.

"BENİ KAMERANIN ÖNÜNE İTTİLER"

'Ekmek Teknesi' ile kamera önüne geçen Kaçan, Osman Sınav, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener için, "’Bu üçlü beni bir şekilde ittiler kameranın önüne" dedi ve diziye nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlattı:

Osman Hoca, 'Ekmek Teknesi'nin senaryosu için beni davet etmişti. Senaryoyu konuşurken ya bir fırıncı ve beş kızının hikayesi vardı. O anda 'Ekmek Teknesi' diye çıktı ağzımdan. Bazen bir şey kısmeti oluyor. Hemen onu hoca aldı, 'İsmi bu olsun' dedi. Senaryo grubuyla çalışırken ve konuşurken ben onlara anlatıyorum. 'Mahallede şöyle birisi vardır', işte geliyordu hikaye... Tarihi hikayeler anlatıyordum sanki o anda onu yaşamış gibi. Ben bunları anlattıkça onlar gülüyorlar. Kendi aralarında bir şey konuşuyorlar. Sonra Osman Hoca’ya gitmişler ve 'Hocam 'Heredot Cevdet’i yapsa yapsa Hasan ağabey yapar' demişler. 'Yapamam hocam. Lütfen, beceremem. Kamera önüne geçmedim. Ağzım burnum kayıyor benim, tutuluyor. Heyecanlanıyorum' dedim ama 'Deneyelim' dediler. Tanıtım çektiler, sonra tanıtıma koydular ve oldu...