Hasan Kaçan, Elazığ depreminin ardından sessiz kaldığı gerekçesiyle Twitter'da “Yazıklar olsun Cem Yılmaz” etiketi açılmasına karşı çıkarak ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı savundu.

Cem Yılmaz ile ilgili sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlara tepki gösteren Hasan Kaçan, "Doğru yapılmıyor. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. 'Yardımı gözümüze mi sokuyorsun' demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz. Bir insanın seveni çok olunca sitem edeni de çok olur. Cem Yılmaz'dan 'Geçmiş olsun' mesajı iyi olurdu. Ama kendisi sessiz yardımı tercih etmiş. Neticede, bir ve beraber olunması gereken günlerde ayrılık, gayrılık olmaz" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETTE KÖTÜLÜKLERİ YAPAN ÜÇ KİŞİ VAR"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olmuştu.

Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Cem Yılmaz, aynı zamanda program vesilesiyle kendisini rahatsız eden bazı konulara da değinmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları üzerinden kimi zaman eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, konuyla ilgili bir espri yapmıştı.

Ünlü komedyen gündeme dair göndermeleriyle öne çıkan Tarkan ve Athena Gökhan’ı hatırlatarak, "Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" ifadelerini kullanmıştı.