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'Karakomik Filmler 2' filmiyle gündemde olan Cem Yılmaz, sosyal medyada 34 bin takipçisi olan sahte hesaba ve onu takip edenlere tepki gösterdi.
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 23, 2020
Ünlü komedyen yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada şu şekil bir hesap üzerinden yayın yapan kişiyi takip eden 34 bin kişi? Bunu neden yapıyor olabilir? Bu hesapta yazılanlar üzerinden devamlı şahsıma tepki gösterilmesi de cabası! Şu oyunu bırakın artık yahu! Çocuk gibi adamlarsınız valla.... Ayıp. Sorsan, zaten fikrini söyleyecek hatta işi ile sanatıyla zaten kendini ifade eden adamı, kaplama/ ekleme/ yapıştırma çaba ile politik olaylara monte edip kendi kendine hallenmek üzerine bir şey kurmuşsunuz... Gerçekten ibretle izliyorum. Neyse bugün sıra Athena Gökhan da zaten :)" ifadelerine yer verdi.
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 23, 2020
Yılmaz ayrıca, "Feribottaki garsonun, taksicinin filmini yapiyorum 'halktan koptunnn jeeem' diyo :)) Bi de filmini izlemiyo ha ! Ama nerden buluyosa “politik fikirlerimi” biliyo :) bak şu ise" mesajını paylaştı.
"MEMLEKETTE KÖTÜLÜKLERİ YAPAN ÜÇ KİŞİ VAR"
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olmuştu.
Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Cem Yılmaz, aynı zamanda program vesilesiyle kendisini rahatsız eden bazı konulara da değinmişti.
Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları üzerinden kimi zaman eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, konuyla ilgili bir espri yapmıştı.
Ünlü komedyen gündeme dair göndermeleriyle öne çıkan Tarkan ve Athena Gökhan’ı hatırlatarak, "Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" ifadelerini kullanmıştı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Çağlar Çorumlu ile 'Karakomik Filmler 2' üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmişti.
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