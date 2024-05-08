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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat ve Serdal Adalı'dan ortak hamle! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat ve Serdal Adalı'dan ortak tebrik!

        Beşiktaş, sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:20
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        Arat ve Adalı'dan ortak tebrik!
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        Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ve son seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maçın ardından oyuncuları tebrik etmek için birlikte soyunma odasına girdi.

        İkinci başkan Hüseyin Yücel de burada yer alırken 3 isim primi birlikte belirleyip takıma duyurdu.

        Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasının ardından belli olacak.

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