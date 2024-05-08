Hasan Arat ve Serdal Adalı'dan ortak tebrik!
Beşiktaş, sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ve son seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maçın ardından oyuncuları tebrik etmek için birlikte soyunma odasına girdi.
İkinci başkan Hüseyin Yücel de burada yer alırken 3 isim primi birlikte belirleyip takıma duyurdu.
Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasının ardından belli olacak.