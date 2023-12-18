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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat ve Ali Koç buluştu: 2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Hasan Arat ve Ali Koç buluştu: 2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, yeni seçilen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunu ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "2011 Süper Kupa finalini oynamak için birlikte müracaat edelim dedik" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Sorunları, sıkıntıları ve Türk futbolunun konularını konuştuk" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:39
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        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim Kurulu, yeni seçilen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunu Tüpraş Stadyumu’nda ziyarette bulundu. Yapılan ziyaret sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eski bir dost olarak Fenerbahçe Başkanı ve yöneticilerin, yeni seçilen yönetim kurulunu ziyaret ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Arat, “Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun yaptığı bu ziyaretten dolayı çok memnuniyet duyduk. Karşılılık fikir alışverişinde bulunduk. Bugün çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi de 2011 Süper Kupa finalini oynamak için birlikte müracaat edelim dedik. Bunlardan önemlisi Ali Koç’a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç’un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hatıra olarak hediye ettik. Bu ziyaretin daha sonra karşılıklı olarak bizler tarafından Fenerbahçe Kulübü’ne yapılacağını ifade ettik. Güncel sorunlarımızı, futbolun içinde bulunduğu durumları konuştuk. Son derece önemli bir toplantı oldu. Bu toplantıların Türk futboluna ve tüm camialara örnek olmasını diliyorum. Bu barış ikliminin, bu iyi niyet teatisinin Türk spor kamuoyunda ses getirmesi bizim için önemli. Bugün önemli bir gündür. Bu ilişkileri tüm kulüplerle de bu şekilde arttırmamızda fayda olacaktır. Ali Koç’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

        “Herkes bizim dostumuzdur”

        Beşiktaş’ın kapısının herkese açık olduğunu aktaran Arat, “Herkes bizim dostumuzdur. Bunlar büyük camialardır. Bu camiaların ziyaretleri çok anlamlıdır. Türkiye’ye çok ciddi bir mesajdır. Sanıyorum Ali Bey henüz daha yönetici değilken Süleyman Ağabey ile birlikte biz 1998 yılında biz seçildiğimiz zaman kulübe ziyarete gelmişti. Biz yine ziyarete gitmiştik. Bunların olması lazım, bir araya gelmemiz lazım. Birçok meselenin konuşulması, ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada her türlü rekabet olacaktır. Bu iklimin tüm Türkiye’ye yayılmasında çok fayda var. Gençler bizleri, sporcularımızı örnek alıyor. Karşılaşmalarda centilmence mücadele devam edeceğiz. Ortak sorunlarımızı bir masada konuşmaktan kaçınmamalıyız. Burası Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisi. Ali Bey’in temsil ettiği kurum, Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisi. Türkiye’yi kuran, milli mücadelede yer almış kurumlar. O yüzden dört elle sarılalım, bu barış ikliminin devam etmesine öncü olalım” ifadelerini kullandı.

        Ali Koç: “Sorunları, sıkıntıları ve Türk futbolunun konularını konuştuk”

        Yönetim kurulu ve kendisinin bulduğu ziyarette, Hasan Bey’in ve yönetimine hayırlı uğurlu olmasını dileğini söyleyerek sözlerine başlayan Ali Koç, “Uzun süren görüşmemizde ortak sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, Türk futbolunun konularını konuştuk. Nerede birbirimize destek olabiliriz, nerede güç birliği yapabiliriz diye konuştuk. Sonuçta bu iki kulübün DNA'sına, tarihine, halkla olan ilişkilerine, Cumhuriyet'e sıkı sıkı bağlılığına, Atatürk değerlerine sıkı sıkı bağlı olmalarına bakıldığında, özellikle vatan konularında çok paralel değerli iki kulüpten bahsediyoruz” diye konuştu.

        “Buradaki sıcak, samimi, misafirperver karşılama için çok teşekkür ediyorum”

        Ana hedefin sahada, salonlarda korakor rekabet olması, saha dışında da yapıcı rekabet olması gerektiğini söyleyen Başkan Koç, “Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı. Finansal konular aynı. Pek çok konuda ortak hareket ederek ekonomimizi büyütebileceğimizi konuştuk. En önemli konularımızdan birisi 2011 yılından kalan Süper Kupa maçı. Bizim buna müracaat etmeden federasyonunun bunu organize etmesi gerekirdi. Bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi'yle de aynı fikirdeydik. Ama federasyonda yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız. Tabii ki takvim çok sıkışık. En yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce gibi görünüyor. Tabii bunun kararını futbolun amiri TFF verecektir. Ama bu maçın en kısa zamanda planlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için başkan ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. İyilik bulaşıcıdır. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet” şeklinde konuştu.

        “Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye ettiler”

        Yapılan ziyarette Fenerbahçeli yöneticilerin stada girerken ellerindeki hediyenin ne olduğu sorulmasına üzerine Ali Koç, “Elimiz boş gelmedik. İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye ettiler. Biz Atamızın çok güzel bir portresini, fotoğrafını hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız, Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye ettiler. Herhalde Rahmi bey bunu benden isteyecektir ama vermeyeceğim” diye cevapladı.

        Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasının istenmesiyle ilgili konunun toplantı da konuşuldu mu diye sorulması üzerine, “Kesinlikle gündeme gelmedi. Buradaki buluşmayla alakası olmayan bir soru oldu” ifadelerine yer verdi.

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