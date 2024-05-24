Hasan Arat: Ben takımımla gurur duyuyorum

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ BU, BEŞİKTAŞ ÇOK GÜZEL BİR CAMİA"

Göreve geldikleri günden beri kötü giden bir gidişat olduğunu ve en önemli hedefi kupa olarak belirlediklerini dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Arat, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz bu kupayı aldılar. Her şeyden önce Beşiktaş’ın çocuklarını çok mutlu ettiler. Okullarına mutlu gidecekler, formalarını giyecekler. Tüm taraftarlarımıza da yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Harika bir tribün vardı. Son saniyeye kadar bırakmadılar. Beşiktaş bu, Beşiktaş çok güzel bir camia. Ben camiamla gurur duyuyorum. Yönetim kurulumuz adına buraya gelip ter döken sporcularımıza, teknik heyetimize, seyircilerimize ve tribünde bu saate kadar bekleyen çocuklarımıza, televizyonun karşısında bizi seyreden tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ'A LAYIK BİR ŞEKİLDE SONUNA KADAR OYNADILAR"

Hasan Arat, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor karşısında iyi bir futbol oynadığına dikkat çekerek, “Kupayı sporcularımız hediye etti, biz etmedik. Biz sadece onlara o ortamı hazırladık. Kupa onların emeği. O yüzden teknik heyet, Samet hocam, Feyyaz hocam, Serdar hocam ve sporcularımızın emeğidir. Biz sadece idarecilik vazifesi yaptık. Ben onların hepsini kutluyorum. Gerçekten inandılar, bugün çok hazırlandılar. Beşiktaş’a layık bir şekilde sonuna kadar oynadılar. Güzel bir futbol oynadılar. Beşiktaşlının da arzuladığı buydu. Ben takımımla gurur duyuyorum. Pazar günü bir maçımız daha var. Bizim için önemli. Bu akşam bunu burada bitirdik, pazar gününe bakacağız. Yarın kupayı çarşıya götüreceğiz, bunun sözünü vermiştik. Durumu müsait olsan sporcularımız kupayı çarşıya götürecek. O da bizim için önemli. Bu kadar zor, travmatik bir sezondan sonra bunu başarmak çok önemli. O kupa orada duruyorsa ve buna hak kazanmışsanız, almanız lazım. Onlar da onu yaptılar” şeklinde konuştu.