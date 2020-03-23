23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor.



Şimdi en az 38 kişinin enfekte olduğu New York’ta, virüsün görüldüğü Rikers Adası da dahil olmak üzere tedbir amaçlı geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.