Harun Tekin, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattı. Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Harun Tekin, 2 yıllığına kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."