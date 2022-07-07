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Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: Biricik lunaparkım, canım sevgilim! - Magazin haberleri

Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: Biricik lunaparkım, canım sevgilim!

Harun Tekin, sevgilisi Melisa Sözen'in doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme aldı. Ünlü şarkıcı, "Biricik lunaparkım, sonsuz okulum, yengeç sepetinin süper yeteneklisi, canım sevgilim... Yeni yaşın sana şahane hediyeler getirsin. İyi ki doğdun canım Melisa, seni çok seviyorum... Doğum günün kutlu olsun!" dedi

07.07.2022 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Melisa Sözen, 'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile uzun yıllardır aşk yaşıyor. Tekin ile mutlu birlikteliklerini sürdüren Sözen, dün 37 yaşına bastı.

  • "BİRİCİK LUNAPARKIM, CANIM SEVGİLİM!"

    Harun Tekin, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Tekin, gönderisine şu notu düştü:

    Biricik lunaparkım, sonsuz okulum, yengeç sepetinin süper yeteneklisi, canım sevgilim... Şu zıvanadan çıkmış dünyada senden ne kadar çok güç aldığımı gerçekten anlatamam. Hele son yıllarda, becerebildiğim kadarıyla içimde ve çevremdeki öfke ve mutsuzluk girdabına direnmeye çalıştığım her an, desteğini hep yanımda hissettim.

  • "GÜCÜNE VE YETENEĞİNE HAYRANIM"

    Senin desteğinin neleri mümkün kıldığını saysam abarttığım düşünülürdü ama mesela; 28 Mayıs gecesi seninle İnönü’den eve yürüdük. Gücüne, yeteneğine, iyileşme ve iyileştirme azmine hayranım. Beni hep duymak istemeni dilerim; yeni yaşın, 'Sen gülürsen dünya gülür' mottomuz çerçevesinde sana şahane hediyeler getirsin. İyi ki doğdun canım Melisa, seni çok seviyorum... Doğum günün kutlu olsun!

  • "MUTLULUK VEREN HER ŞEY YANI BAŞINDA OLSUN"

    Melisa Sözen de 28 Haziran'da 45 yaşına basan sevgilisinin doğum gününde şu satırları yayınlamıştı:

    Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum.

  • "YİNE SORDUNUZ"

    Sözen, daha önce muhabirlerin, "Harun Bey ile beraberliğiniz 10 yılı buldu. Evlilik düşünmüyor musunuz? Harun Bey evlenme teklif etti mi size?" sorusuna yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Bunu bize herkes soruyor ama biz şu an böyle mutluyuz. 'Bunca zaman geçti, artık kimse sormaz' diyordum, yine sordunuz. Biz çok mutluyuz." şeklinde konuşmuştu.

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