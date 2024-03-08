Harry Potter'ın 'Albus Dumbledore'u Sir Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı

Sör Michael Gambon'un Vasiyete göre Hart'tan olan çocukları 10 biner sterlin (yaklaşık 406 bin TL) ve birer ödül aldı. Her ikisine de Büyük Britanya Variety Club'ın gümüş kalp şeklindeki sahne oyuncusu ödülü bırakılırken Tom'a 1987'de, William'a ise 2000'de verilen ödülü aldı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Hart'a vasiyetten hiçbir şey bırakılmadığı anlaşıldı. Ünlü oyuncunun vasiyetinde bıraktığı miktarın, ölümünden önce satın alınan ve aile üyelerine ait varlıkları içermediğide ortaya çıktı.