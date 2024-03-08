Harry Potter'ın 'Albus Dumbledore'u Sir Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı
'Harry Potter' adlı filmde canlandırdığı 'Albus Dumbledore' karakteriyle tanınan Sir Michael Gambon, servetinin tamamını 61 yıllık eşi Anne Gambon'a bıraktı. Uzunca bir süre ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden iki çocukları olan sevgilisine ise servetinden hiçbir pay bırakmadı
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'Harry Potter' film serisinde canlandırdığı Dumbledore' karakteriyle tanınan Sör Michael Gambon, Geçtiğimiz yıl 82 yaşında zatürre nöbetinden dolayı eylül ayında hayatını kaybetmişti.
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KIZ ARKADAŞI PHİLİPA HARTA'TA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADI
Sör Michael Gambon, vasiyetinin 5 Mart Salı günü açıklanmasından sonra 'Daily Mail'ın eriştiği üç sayfalık belgede, uzun süredir kız arkadaşı olan Philipa Hart'a hiçbir şey bırakılmadığı ortaya çıktı.
Set tasarımcısı olan Hart, Gambon'la 2000'de 'Longitude'un çekimleri sırasında tanışmış ve 17 yaşındaki Tom ve 15 yaşındaki William adında iki çocukları olmuştu.
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OĞLU FERGUS VASİL OLARAK BELİRLENMİŞTİ
Sör Michael Gambon, 20 yıl boyunca zamanını eşi Gambon ve uzun süre ilişki yaşadığı kız arkadaşı Hart arasında paylaştırıldığı biliniyor. 2016'da vasiyetini hazırlayarak eşi ve 60 yaşındaki oğulları Fergus'u belgenin vasileri olarak belirlemişti. Ünlü oyuncu, eşinin kendisinden önce ölmesi halinde 1 milyon 465 bin 882 sterlinlik (yaklaşık 59,5 milyon TL) servetinin tamamının oğlu Fergus'a kalması yönünde düzenlemeler yapmıştı.
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Sör Michael Gambon'un Vasiyete göre Hart'tan olan çocukları 10 biner sterlin (yaklaşık 406 bin TL) ve birer ödül aldı. Her ikisine de Büyük Britanya Variety Club'ın gümüş kalp şeklindeki sahne oyuncusu ödülü bırakılırken Tom'a 1987'de, William'a ise 2000'de verilen ödülü aldı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Hart'a vasiyetten hiçbir şey bırakılmadığı anlaşıldı. Ünlü oyuncunun vasiyetinde bıraktığı miktarın, ölümünden önce satın alınan ve aile üyelerine ait varlıkları içermediğide ortaya çıktı.
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Sör Michael Gambon yaşamı boyunca ‘üç Olivier Ödülü’, ‘iki Ekran Oyuncuları Birliği Ödülü’ ve ‘4 BAFTA’ almıştı. 60 yılı aşan kariyeri boyunca Gambon, BBC dizisi ‘The Singing Detective'de başrolü canlandırarak tanınan bir isim haline gelirken, 2000'lerin gerilim filmi Bir Dilim Suç'ta mafya babası ‘Eddie Temple'a da hayat vermişti. Öte yandan genç izleyiciler onu ‘Harry Potter’ filmlerindeki Hogwarts Müdürü ‘Albus Dumbledore’ rolüyle hatırlayacaktır. Richard Harris'in ölümünden iki yıl sonra 2004 yapımı ‘Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) bu rolü devralmıştı.
Fotoğraflar: Depo, AP, Avalon,