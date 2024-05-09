Harry Kane'in kupa laneti sürüyor!
Dünyanın en büyük golcüleri arasında gösterilmesine rağmen kariyeri boyunca herhangi bir şampiyonluk yaşayamayan Harry Kane, takımı Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesiyle bu sezonu da kupasız tamamlayacak.
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Yıllardır forma giydiği Tottenham'da 435 matça 280 gole imza atan Harry Kane, bu performansına rağmen tek bir kupa bile kaldıramazken, Bayern Münih'teki ilk sezonunda da bu laneti kıramadı.
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Bayern Münih'le bu sezon Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İngiliz yıldız, 4 kulvarda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
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31 yaşındaki futbolcunun böylece, Alman ekibindeki ilk sezonunu kupasız tamamlaması kesinleşti.
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Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 resmi maçta 44 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçirse de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na moralsiz gidecek...