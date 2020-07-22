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Harran Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Harran Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda 75 sözleşmeli personelin hangi kadrolara alınacağı ve başvuru tarihi, şartları duyuruldu.

22.07.2020 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Harran Üniversitesi 75 sözleşmeli personel

Harran Üniversitesi tarafından yapılan açıklama da, "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 75 (yetmişbeş) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Nitelik Kodu

Unvanı

Öğrenim

KPSS Puan Türü

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

HM 01

Hemşire

Lisans

KPSS (P3)

15

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta

Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

HM 02

Hemşire

Lisans

KPSS (P3)

20

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak

HM 03

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

10

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri

Gerekmektedir.)

HM 04

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

5

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.

EB 01

Ebe

Lisans

KPSS (P3)

4

Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Mezunu Olmak.

EC 01

Eczacı*

Lisans

KPSS şartı

aranmamaktadır.

2

Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

DYS 01

Diyetisyen

Lisans

KPSS (P3)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik

Bölümü Mezunu Olmak

LBR 01

Laborant

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 2 (İki) yıl Tüberküloz Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

LBR 02

Laborant

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) yıl Mikrobiyoloji Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 01

Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

2

Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak

ST 02

Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

l

Yükseköğretim Kurumlarının Nükleer Tıp Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 1 (Bir) Yıl Hastanede Nükleer Tıp bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm

Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 03

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak

ST 04

Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 05

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Kamu Hastanelerinde Nükleer Tıp Bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi

İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 06

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme

Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

2

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak

DSP 01

Diğer Sağlık Personeli (Odyolog)

Lisans

KPSS (P3)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji Bölümü Mezunu Olmak

DSP 02

Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji

Programı Mezunu Olmak

DSP 03

Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 2 (İki) yıl Kamu Hastanelerinin EEG- EMG Ünitesinde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

DSP 04

Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım

Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım

Programı Mezunu Olmak

DSP 05

Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

DSP 06

Diğer Sağlık Personeli (Yaşlı Bakım Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik

Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

DSP 07

Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Bölümlerinde Mezun Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal

Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

DSP 08

Diğer Sağlık Personeli (Biyomedikal Cihaz Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Mezunu Olmak

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

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