Çin merkezli teknoloji markası Huawei’nin ABD yaptırımları çerçevesinde Google-Android lisansında yaşadığı sıkıntılar sonrası hayata geçirdiği kendi işletim sistemi HarmonyOS önemli bir eşiği geride bıraktı.
Huawei, 13 Eylül'de gerçekleşen akıllı ofis ürünleri lansman etkinliğinde cihazlarını HarmonyOS 2'ye yükselten kullanıcı sayısının 100 milyon sınırını geçtiğini duyurdu.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu İcra Direktörü ve CEO’su Richard Yu, “Bu heyecan verici bir dönüm noktası ve destekleri için tüketicilerimize ve ortaklarımıza minnettarız! HarmonyOS, kullanıcılara farklı senaryolarda birden fazla cihazla bağlanmak için daha basit bir yol, üstün kullanıcı deneyimi ve daha uygun hizmetler sunuyor. Aynı zamanda, Huawei ortak başarı için açık kaynak ve güvenilir bir akıllı sektörel ekosistem oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışırken HarmonyOS, her şeyin interneti çağında işletim sistemi üssü haline gelecek” açıklamasını yaptı.
1.3 MİLYON GELİŞTİRİCİ
HarmonyOS 2, 2 Haziran'dan itibaren akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere 100'den fazla cihaz modeli için kullanıma sunulmuştu. Yayınlandıktan bir hafta sonra 10 milyon kullanıcıya ulaşan HarmonyOS 2, 8 Temmuz'da bu sayıyı 30 milyona yükseltmişti.
Huawei, lansmanından 3 ay sonra, 12 Eylül'de HarmonyOS 2’nin kullanıcı sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Başka hiçbir mobil işletim sistemi bu kadar kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşamadı” ifadesine yer verildi. Verilen bilgiye göre HarmonyOS geliştiricilerinin sayısı ise geçen yıla göre 10 kat artışla 1.3 milyonu geçti.
Akıllı cihazlar için geliştirilen bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların ortak bir dil üzerinden birbirine bağlanmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyor. Kontrol Panelinde, iki cihazı birbirine bağlamak için bir cihazın simgesini diğerine sürükleyerek birden fazla cihazın tek bir cihaz gibi kullanılmasına olanak sunuluyor.
Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre ana ekranlarında özelleştirebildiği ‘Widget'lar ayrıca, uygulamayı açmadan haberler ve takvim gibi çekirdek hizmetlere erişmeye olanak sağlıyor.
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