Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz detayları netleşti. 'HRKT' koduyla BİST'te işlem görecek firma toplamda 24 milyon lot dağıtımı yapacak. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...