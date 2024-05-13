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        Haberler Ekonomi Borsa Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı, lot dağılımı, talep toplama tarihi, fon kullanımı - Borsa Haberleri

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz detayları açıklandı

        Yeni bir firma daha halka açılmaya hazırlanıyor; Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. 15 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başlayacak firmanın halka arz büyüklüğü 1.6 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı, lot dağılımı, talep toplama tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 07:27
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        • 1

          Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz detayları netleşti. 'HRKT' koduyla BİST'te işlem görecek firma toplamda 24 milyon lot dağıtımı yapacak. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...

        • 2

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        • 3

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firmanın talep toplama tarihleri 15-16-17 Mayıs olarak açıklandı.

        • 4

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

          Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

          - 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

        • 5

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

        • 6

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

          Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi

          Yüzde 20-25 İşletme sermayesi

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