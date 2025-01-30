Galatasaray'da Eren Elmalı yeniden alevlendi

Transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Galatasaray’da transfer hareketliliği artıyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan UEFA Avrupa Ligi listesine en az 2 ismi yetiştirmek istiyor.

Galatasaray yönetimi diğer yandan ise Süper Lig’de rotasyonu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper, sağ bek ve hücumcu transferleri için girişimler yürüten Cimbom, diğer yandan orta saha ve sol bek için de dirsek temasında.

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Galatasaray’da daha önce Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardığı Eren Elmalı konusu yeniden alevlendi. REKLAM Yerli oyuncu rotasyonunu artırmayı düşünen sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeyi düşünüyor. Diğer yandan Galatasaray bu transferde yalnız değil…

F.BAHÇE DE TAKİPTE Milan Skriniar’da olduğu gibi Fenerbahçe de Eren Elmalı’nın durumunu yakından takip ediyor.

Trabzonspor 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro net bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce 3 milyon Euro net bonservis bedeli ve 500 bin Euro başarı bonusu konusunda bordo-mavililer ile anlaşma sağlamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler ödeme planı konusunda çıkmaza girmiş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de transfere tepki göstermişti.