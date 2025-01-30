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        Haberler Gündem Güncel Başkent'te bir babanın 4 aylık bebeğini cam sehpaya attığı iddia edildi! | Son dakika haberleri

        Başkent'te bir babanın 4 aylık bebeğini cam sehpaya attığı iddia edildi!

        Ankara'da, K.Ö. isimli bir babanın, 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladığı, daha sonrasında ise eşi H.Ö.'yü alıkoyarak yardım istemesine engel olduğu iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:31
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        4 aylık oğlunu cam sehpaya attı iddiası!
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, bir babanın 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladığı iddia edildi.

        İHA'da yer alan habere göre, karısı H.Ö. ile bir süredir problem yaşayan K.Ö., 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı. Oğlunun hareketsiz yattığını görünce öldüğünü düşünen K.Ö.'nün, karısını alıkoyarak yardım istemesine engel olduğu ileri sürüldü.

        YARALI BEBEK TABURCU EDİLDİ

        Direndiği eşinden bir süre sonra güçlükle kurtulabilen H.Ö., yaralı bebeğini alarak hastaneye götürdü. Müşahedeye alınan bebek tedavisinin ardından taburcu edildi.

        GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        Baba K.Ö.'nün ise karısı gittikten sonra yakınlarını eve çağırarak kan izlerini temizlediği ve kavgaya ait izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı iddia edildi. K.Ö.'nün kavga sırasında bebeğini attığı öne sürülen sehpayı dışarıya çıkardığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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