14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.
Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
FURKAN'DAN 9 SAYI
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 112-97 yenildiği maçta 9 sayı attı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaunt, Aaron Gordon da 18 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla öne çıktı.
All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-97
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 117-119
Boston Celtics-Washington Wizards: 140-133
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 102-93
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 129-114
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 106-114
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-94
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